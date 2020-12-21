مقتل عناصر من الحرس الوطني أثناء مرافقة موكب وزير الداخلية بتونس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الاثنين، بمقتل 3 من عناصر الحرس الوطني، أثناء مرافقتهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال زيارته لولاية القصرين لتقديم واجب العزاء بمقتل راعي أغنام على أيد مجموعات مسلحة.

 

وبحسب وسائل الإعلام التونسية، أصيب اثنين آخرين من الحرس الوطني، تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، أحدهما في وضح صحي خطير.

 

وقد كلف رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، وزير الداخلية بالوجه إلى ولاية القصرين، "لتقديم واجب العزاء والإحاطة النفسية والمادية لعائلة المواطن عقبة الذيبي، نيابة عنه، باعتباره ما زال قيد الحجر الصحي"، وذلك عقب "العملية الإرهابية" التي وقعت بمنطقة السلاطنية في القصرين أمس الأحد 20 ديسمبر.

 

وعثرت عائلة في منطقة حاسي الفريد بولاية القصرين التونسية، على جثة ابنها مقطوعة الرأس، بالمنطقة العسكرية المغلقة في جبل السلوم أمس الأحد.

 

وأكد خال الضحية نجيب الذيبي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات) أن ابن أخته المدعو عقبة ذيبي البالغ من العمر 32 سنة تعرض للذبح من قبل مجموعة إرهابية، عندما كان بصدد رعي الأغنام بعد اتهامه بنقل معلومات عنهم إلى الوحدات الأمنية.


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