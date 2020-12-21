وزير التعليم العالي  ومحافظ بني سويف يتفقدان  دار ضيافة الجامعة بشرق النيل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يرافقه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة  دار الضيافة بالحرم الجامعي لجامعة بني سويف شرق النيل، والتي تتكون 50 غرفة فردية وزوجية وثلاثية وقاعات طعام واجتماعات بتكلفة اجمالية 50 ملايين جنيه، مشيدا بمستوى التجهيزات التي تتوافر بالدار.

هذا ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف والتي تشمل وضع حجر أساس الجامعة الأهلية، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية  الكورية الحديثة.

وكان محافظ بني سويف، استقبل، وزير التعليم العالى في مستهل زيارته للمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد مدحت الأنصاري مساعد مدير الإدارة، العقيد تامر أبو بكر، إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.

وتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف شرق النيل والتي تشمل تفقد موقع إنشاء الجامعة الأهلية، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية الكورية الحديثة.

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محمد هاني غنيم

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