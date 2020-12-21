الليرة التركية تنخفض 1% أمام الدولار

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
الليرة التركية
الليرة التركية
رويترز
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تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة مقابل الدولار إلى جانب عملات أخرى في أسواق ناشئة مع تحول مستثمرين للدولار الأمريكي منخفض المخاطر في ظل تشديد عدد كبير من الدول الإجراءات لاحتواء كوفيد-19.

 

وسجلت الليرة 7.7050 مقابل الدولار بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش انخفاضا من مستوى إغلاقها يوم الجمعة عند 7.6280. وارتفعت الليرة في الأيام الأخيرة بفضل توقعات بأن يتبني البنك المركزي سياسات أكثر تشددا بعدما ارتفعت نسبة التضخم إلى 14 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

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