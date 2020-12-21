من الوزارات لرئاسة الجمهورية.. مؤسسات الدولة تهنئ "بيج رامي"



وقال محمد السبيعى، شقيق البطل رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، إن مؤسسة الرئاسة تواصلت مع شقيقه فى الولايات المتحدة الأمريكية، لتهنئته بفوزه وتتويجه ببطولة "مستر أولمبيا".



وأضاف شقيق بيج رامي أن مؤسسة الرئاسة لم تترك "رامى" فى الفترة السابقة من حيث الدعم المستمر فى إطار اهتمام الرئاسة بالأبطال المصريين، كما تتواصل وزارة الشباب والرياضة لدعم رامى فى مسيرته لحصد البطولات.



وزارة الرياضة



ومن جانبها هنأت وزارة الرياضة "بيج رامي"، حيث أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عزمه التواصل مع الدكتور عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام لتكريم بيج رامى بعد إنجازه الأخير.



وتابع: "سوف أتواصل مع عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام حتى ننظم حفلا لتكريم بيج رامى فى الفترة المقبلة اعترافًا بإنجازه الكبير".



مجلس النواب



ونيابة عن البرلمان، وجه الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بـمجلس النواب التهنئة إلى "بيج رامى" بعد أن نجح فى تسجيل اسمه واسم مصر بأحرف من ذهب فى سجلات التاريخ بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا 2020 ليكون أول مصرى يحصد اللقب وثانى عربى بعد اللبنانى سمير بنوت.





وقال " حسين " فى بيان له أصدره أنه من المعروف أن "مستر أولمبيا" أكبر لقب للمحترفين فى الاتحاد الدولى لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخى يضاف لسجلات الرياضة المصرية عالميا ويعطى الأمل لكل مجتهد للوصول إلى العالمية.





فاز المصرى رامى السبيعى، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام بأمريكا، مؤكدا أن تحقيق اللقب لم يكن أمر سهل، بل نتاج جهد وعمل طوال 8 سنين حتى فاز بالبطولة.



وكان " بيج رامي " قد حصل على المركز السابع في بطولة " مستر أوليمبيا " عام 2014، متفوقًا على النجم الأمريكي "فيكتور مارتينيز" الذي حل في المركز الثامن، وفاز بذات البطولة من قبل النجم العالمي "آرنولد شوارزنيجر"، ليحتل البطل المصري المرتبة الأولى للبطولة في 2020، للمرة الأولى في تاريخ مصر، متفوقًا على الأسطورتين الأمريكيتين "فيل هيث" و"براندون كيري".

عدد من مؤسسات الدولة حرصت على تهنئة لاعب كمال الأجسام ممدوح السبيعي، ابن قرية السبايعة، التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفرالشيخ ، والمشهور بـ" بيج رامي "، بعد حصوله على المركز الأول في بطولة "مستر أوليمبيا".رئاسة الجمهورية