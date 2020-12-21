الصين تخطط لتطعيم 50 مليون شخص ضد كورونا بحلول منتصف فبراير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تخطط السلطات الصينية، لتطعيم 50 مليون شخص بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول 15 فبراير 2021، حسبما قال تاو لينغ ممثل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في شنغهاي.

 

ونقلت صحيفة "جيانكانغ شيباو"، عن لينغ، قوله إن "الدفعة الأولى من التطعيم في الصين ستشمل 50 مليون شخص". وأشار إلى أنها ستنجز بحلول 15 فبراير المقبل.

 

وأعلن تسنغ ييشين نائب رئيس اللجنة الحكومية للصحة العامة في الصين، في يوم السبت الماضي، أن الدفعة الأولى من التطعيم ستشمل في المقام الأول العاملين في مجال النقل بالبرادات، والرعاية الصحية، والنقل الدولية والمحلي، والمزارعين والعاملين في أسواق المأكولات البحرية، وكذلك كل من يتعرض لخطر العدوى بسبب العمل. 

 

وقد ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الصينية تخطط لاستخدام 100 مليون جرعة من اللقاحات الوطنية، لتطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص قبل العام القمري الجديد (عيد الربيع)، الذي سيحل ليلة 10-11 فبراير.

 

 

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