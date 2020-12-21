نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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اقترب واحد من نجوم النادي الأهلي بشكل كبير من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأصبح جيرالدو دا كوستا نجم هجوم المارد الأحمر قريب بشكل كبير جدا من مغادرة النادي في انتقالات يناير المقبلة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق منذ فترة.


وأكد مسئولو القلعة الحمراء أنهم لا يمانعون في رحيل جيرالدو في الميركاتو الشتوي المقبل ولكن بشرط وصول عرض مناسب للتعاقد معه.


وطلب جيرالدو من وكيل أعماله البحث عن عرض مناسب له الفترة المقبلة للانتقال إلى نادي جديد في الشتاء المقبل داخل قارة إفريقيا أو في البرازيل ولكن حتى الآن لا يملك اللاعب أي عروض رسمية.

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