محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات نصف العام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جدول امتحانات نصف العام يناير 2021 على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ في بيان له اليوم، على ضرورة الاستعداد التام، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة، لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

من جانبه أوضح الدكتور سيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن امتحانات الصف الثاني الابتدائي المجتمعي، ستبدأ يوم الإثنين 4 يناير، وحتى الثلاثاء 5 يناير، والصف الثالث الابتدائي المجتمعي ستبدأ يوم الإثنين 4 يناير وحتى الاربعاء 6 يناير، والصف الرابع الإبتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق 10 يناير المقبل وحتى الإثنين 18 يناير 2021.

وأضاف أن اختبارات الصف الخامس الابتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق 10 يناير وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 18 يناير، وستبدأ اختبارات الصف السادس الإبتدائي يوم الإثنين الموافق 11 يناير، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 14 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 16 يناير، وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وأوضح "الفيومي"، أن اختبارات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني ستبدأ يوم السبت الموافق 9 يناير، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

صالح جمعه يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 10 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ أقل من ساعتين

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

09:00 ص

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

09:39 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز