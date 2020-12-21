"إيني" تعلن توسيع نطاق تواجدها في الإمارات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
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أعلنت شركة ايني الايطالية، أنها ستوسع نطاق تواجدها في الإمارات بالحصول على حصة أغلبية في المنطقة البحرية رقم 3 وتشغيلها.

 

اوضحت الشركة أن وقعت اتفاق امتياز للاستحواذ على حصة 70 بالمئة من منطقة التنقيب البحرية 3، هلي أن تمتلط شركة بي.تي.تي.إي.بي التايلاندية الحصة المتبقية البالغة 30% ضمن كونسورتيوم تقوده إيني، مشيرة إلى أن أقصى مدة لمرحلة التنقيب من الاتفاق تسع سنوات، و مع السماح بتمديد  المدة الإجمالية للامتياز  بناء على نجاح التنقيب. إلى 35 عاما

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ايني ودولة الأمارات ايني الايطالية الامارات

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