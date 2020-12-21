"إيني" تعلن توسيع نطاق تواجدها في الإمارات

أعلنت شركة ايني الايطالية، أنها ستوسع نطاق تواجدها في الإمارات بالحصول على حصة أغلبية في المنطقة البحرية رقم 3 وتشغيلها.

اوضحت الشركة أن وقعت اتفاق امتياز للاستحواذ على حصة 70 بالمئة من منطقة التنقيب البحرية 3، هلي أن تمتلط شركة بي.تي.تي.إي.بي التايلاندية الحصة المتبقية البالغة 30% ضمن كونسورتيوم تقوده إيني، مشيرة إلى أن أقصى مدة لمرحلة التنقيب من الاتفاق تسع سنوات، و مع السماح بتمديد المدة الإجمالية للامتياز بناء على نجاح التنقيب. إلى 35 عاما