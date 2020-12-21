منة فضالي تخطف أنظار مُحبيها بإطلالة شتوية مميزة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأبيض، وارتدت فوقه جاكيت فرو باللون الزيتي، وعلقت عليها قائلة :"كل ألم يعطي درس، وكل درس يُغير شخص".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي السينمائية فيلم" زنزانة 7 "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إبرام نشأت، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، إيمي إسلام

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 10 ساعات

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعه يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 20 ساعة

ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

09:00 ص

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

09:39 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز