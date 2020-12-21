إصابة نائب مدير مستشفى بنها التعليمي السابق بفيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن مستشفى بنها التعليمي، اليوم الإثنين، إصابة نائب مدير المستشفى السابق، وطبيب الجراحة الدكتور "ط.ع"، بفيروس كورونا المستجد، حيث أجرى مسحة طبية، وثبتت إصابته بالفيروس، وجرى حجزه بالمستشفى لتقديم الرعاية الصحية له.

وكان النائب الدكتور إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، والأستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر، قد أعلن إصابتة بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب النائب منشورًا قال فيه «حرارة وصداع، وتكسير في الجسم أعراض كورونا، ربنا يشفيني إحنا وجميع المرض».

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