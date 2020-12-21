الموت يُفجع الفنانة سمر مرسي

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توفي صباح اليوم والد الفنانة سمر مرسي مُتأثرًا بفيروس كورونا، وأعلنت عن ذلك الخبر من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتبت سمر مرسي:"انتقل إلى رحمة الله تعالى القبطان بحرى/ مصطفى السيد مرسي بسبب كوفيد 19، أرجوكم أدعوا له، في الجنة يا بابا إن شاء الله وخلو بالكوا من نفسكم".



وفي سياق آخر، شاركت سمر مرسي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.











