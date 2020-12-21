وست بروميتش ألبيون ينتظر المصير المجهول أمام ليفربول

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
سام الاراديس
سام الاراديس
وكالات
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بات موقف وست بروميتش ألبيون تحت قيادة مدربه الجديد سام ألاردايس، حرجا للغاية خاصة بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها فريقه في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا 0-3.

طوال المباراة حصل وست بروميتش على فرصة وحيدة فقط، كما لعب بعشرة لاعبين بعد طرد قائده جيك ليفرمور، ليرتفع عدد الأهداف التي دخلت مرماه إلى 29 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط طوال الموسم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ألاردايس قوله بعد المباراة: "أعتقد أنني لم أكن سعيداً بالبداية، والهدف الأول الذي دخل شباكنا بعد أربع دقائق فقط،، كانت كرة عرضية بسيطة ولم تكن تمريرة متقنة لنتأخر 0-1".

وأضاف: "صمدنا وكنت أتساءل عن قدرتنا على الاستمرار. واستمرت المحاولة من جانبنا، وإن لم تكن ناجحة تماماً، لكن قرار الطرد قضى تماماً على فرصتنا".

وعن المهمة المقبلة اختتم ألاردايس: "علينا العمل على عدم تكرار ما فعلنا أمام المتصدر ليفربول، الأحد المقبل، وبعدها بيومين أمام ليدز يونايتد".

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