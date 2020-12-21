الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في النيجر

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اتصالا بمدير الكرة بالفريق سيد عبدالحفيظ للاطمئنان على بعثة المارد الأحمر في النيجر.





وحرص الخطيب على متابعة ترتيبات الفريق في النيجر أول بأول، بالإضافة إلى الحالة الصحية لجميع أفراد البعثة.





ووصلت بعثة الأهلي أمس الأحد إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.





وضمت قائمة الأهلي في النيجر كل من:





"محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير".



