عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها لشركة الاتصالات السعودي "stc"

أعلنت شركة فودافون العالمية ، اليوم الإثنين، أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع شركة الاتصالات السعودية اس تي سي حول بيع حصتها الرئيسية في فودافون مصر بعد مفاوضات استمرت أكثر من 8 شهور.

وكانت شركة الاتصالات السعودية إس تي سي أعلنت نيتها الاستحواذ على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% في صفقة كان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار.

وفشلت مفاوضات الشركتين منذ فبراير وحتى نهاية سبتمبر للتوصل إلى اتفاق نهائي لبيع حصة فوادفون إلى شركة الاتصالات السعودية، إلا أنهم اتفقت على أن يبقي حوار الصفقة بينهم مفتوحا، ولكن فوادفون اعلنت اليوم أنهاء تلك المفاوضات واستمرار تقديم خدمتها في مصر مع توسيع حجم اعمالها.

ومن المرجح أن تكون أسباب فشل الصفقة سعر الشراء، إذا طلبت شركة الاتصالات السعودية خفض قيمة الصفقة عن السعر المحدد في مذكرة التفاهم البالغ 2.3 مليار دولار، ولاسيما بعد تداعيات أزمة كورونا التى أثرت سلبا على معدلات السيولة بالشركات.