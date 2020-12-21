عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها لشركة الاتصالات السعودي "stc"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أعلنت شركة فودافون العالمية ، اليوم الإثنين، أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع شركة الاتصالات السعودية اس تي سي  حول بيع حصتها الرئيسية في فودافون مصر بعد مفاوضات استمرت أكثر من 8 شهور.

 

وكانت شركة الاتصالات السعودية إس تي سي أعلنت نيتها الاستحواذ على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55%  في صفقة كان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار.

 

وفشلت مفاوضات الشركتين منذ فبراير وحتى نهاية سبتمبر للتوصل إلى اتفاق نهائي لبيع حصة فوادفون إلى شركة الاتصالات السعودية، إلا أنهم اتفقت على أن يبقي حوار الصفقة بينهم مفتوحا، ولكن فوادفون اعلنت اليوم أنهاء تلك المفاوضات واستمرار تقديم خدمتها في مصر مع توسيع حجم اعمالها.

 

 

ومن المرجح أن تكون أسباب فشل الصفقة سعر الشراء، إذا طلبت شركة الاتصالات السعودية خفض قيمة الصفقة عن السعر المحدد في مذكرة التفاهم  البالغ 2.3 مليار دولار، ولاسيما بعد تداعيات أزمة كورونا التى أثرت سلبا على معدلات السيولة بالشركات.

أخبار تهمك

مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ ساعة و نصف

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 20 ساعة

صالح جمعه يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ ساعة

زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

منذ ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

09:00 ص

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز