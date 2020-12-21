لهذا السبب..رامي صبري يُعلن عن إلغائه حفلات رأس السنة

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قرر الفنان رامي صبري، إلغائه لجميع حفلاته الغنائية التي كان من المقرر أن يُحييها ليلة رأس السنة المقبلة، وذلك بعدما أصدرت وزارة السياحة المصرية قرارُا بإلغاء جميع الفعاليات منعًا من حدوث تجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا.



كتب رامي صبري عبر الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :"تم إلغاء حفلات رأس السنة".



وكان من المقرر أن يقوم رامى صبرى بإحياء حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري، والحفل الأول كان من المقرر إقامته داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، والثاني داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.