تركيا تعلن وفاة ابن شقيق أردوغان جراء إصابته بكورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

توفى أحمد أردوغان ابن شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وبحسب موقع "ntv"، توفى أحمد أردوعان الذي ناهز 73 عاما، ويعمل تاجرا في محافظة كوجالي، في المستشفى حيث كان يعالج في المدة الأخيرة من فيروس كورونا بعد أن أثبتت الفحوص إصابته.

 

وقد أفاد الموقع، بأن المريض كان في العناية المركزة بالمستشفى وكان متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها مساء يوم وفاته.

 

ونعى عدد من المسؤولين المحليين لنجل شقيق أردوغان، حيث عرف بأنه ابن شقيق الرئيس رجب طيب أردوغان، وبأنه أحد التجار المهمين في منطقة باشيسكيلي بكوجالي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة ابن شقيق أردوغان فيروس كورونا تركيا أردوغان

أخبار تهمك

صالح جمعه يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ نصف ساعة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 7 ساعات

ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ ساعة و 8 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

09:00 ص

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز