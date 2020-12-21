بشرى سارة.. الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا في هذا الموعد (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه سيتم البدء في تطعيم المصريين بلقاح كورونا اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل، موضحا أن البداية ستكون بتطعيم الفرق الطبية في مستشفيات العزل والطواريء.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن إن لقاح سينوفارم الصيني هو اللقاح الأكثر أمنا وفاعلية، مشيرا إلى أن تقنية لقاح "سينوفارم" تعتمد على الفيروس الميت وهى آلية أمنة، ويوجد لدينا لقاحات كثيرة تعتمد على التكنولوجيا.

وأضاف أن هناك متابعة دقيقة للقاح الروسي، حيث أن فكرته العلمية مقبولة جدا، وفي انتظار انتهاء التجارب عليه وظهور النتائج، معلقا: "إحنا مش قافلين بابنا على لقاح واحد".

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