أيمن بهجت قمر لجمهوره:"لما حد يتوفى بفيروس كورونا متكتبوش السبب"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


وجه الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر رسالة لجمهوره يطالبهم فيها بعدم الإفصاح عن أسباب وفاة أقاربهم ولاسيما إذا كانت الوفاة نتيجة لتأثرهم بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب أيمن بهجت قمر تغريدة جديدة قال فيها :"ياريت لما حد يتوفى من الكورونا محدش يكتب السبب لإن ده بيخوف الناس وبالذات الناس اللي عينتهم إيجابية الأخبار دي بتتعبهم وهما مش ناقصين، إنك تقول إنك إيجابي أتفهم ده، لكن إيه اللي هيفيد لما الناس تنشر إن سبب الوفاه كورونا؟! أرجوكوا بلاش تفزعونا، ربنا يرحم جميع أمواتنا".

وفي سياق آخر، يقوم أيمن بهجت قمر حاليًا بالتحضير لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو بطولة الفنان خالد النبوي، محمد فراج، محمد ممدوح، غادة عادل، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة.

أخبار تهمك

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 10 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 20 ساعة

صالح جمعه يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

09:00 ص

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

09:39 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز