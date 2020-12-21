أيمن بهجت قمر لجمهوره:"لما حد يتوفى بفيروس كورونا متكتبوش السبب"

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وجه الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر رسالة لجمهوره يطالبهم فيها بعدم الإفصاح عن أسباب وفاة أقاربهم ولاسيما إذا كانت الوفاة نتيجة لتأثرهم بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب أيمن بهجت قمر تغريدة جديدة قال فيها :"ياريت لما حد يتوفى من الكورونا محدش يكتب السبب لإن ده بيخوف الناس وبالذات الناس اللي عينتهم إيجابية الأخبار دي بتتعبهم وهما مش ناقصين، إنك تقول إنك إيجابي أتفهم ده، لكن إيه اللي هيفيد لما الناس تنشر إن سبب الوفاه كورونا؟! أرجوكوا بلاش تفزعونا، ربنا يرحم جميع أمواتنا".



وفي سياق آخر، يقوم أيمن بهجت قمر حاليًا بالتحضير لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو بطولة الفنان خالد النبوي، محمد فراج، محمد ممدوح، غادة عادل، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة.