تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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رصدت لجنة من محافظة الفيوم ومنطقة الآثار بالمحافظة صباح اليوم الاثنين ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون.

ضمت اللجنة سيد الشورة مدير عام أثار الفيوم وأحمد شوقي مدير عام السياحة بالمحافظة ومعتز عبد الفتاح وكيل إدارة السياحة بالفيوم ورئيس الوحدة المحلية بقارون وسيد عوض شعيب مفتش الآثار ومحمود كامل ويوسف كريم الباحثين السياحيين بالمحافظة. وقامت اللجنة بتوثيق الظاهرة بعد قرار إلغاء الاحتفالية هذا العام
وكانت محافظة الفيوم قد قررت إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون هذا العام، والتي تحدث في ٢١ ديسمبر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس “كورونا المستجد”.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن احتفالية تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون، ستكون قاصرة هذا العام على التوثيق والتصوير من قِبل المحافظة فقط، بسبب ظروف فيروس كورونا، لافتًا إلى أن ظهور الموجة الثانية من كورونا كان سببًا في إلغاء العديد من مظاهر الاحتفالات بالمحافظة، ومنها الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون.

وأضاف، أن معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على المعبد صبيحة الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام ظاهرة معمارية فلكية فريدة، حيث تتعامد الشمس علي قدس أقداس المعبد تزامنًا مع بداية الانقلاب الشتوى.
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم
تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم

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