أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 21-12-2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدواجن  والبيض استقرار، اليوم الاثنين 21-12-2020، ولاسيما بعد تراجعات محدودة سجلتها أمس.

 

وعرض أصحاب المزارع سعر كيلو الدواجن البيضاء عند 19 جنيهًا مقابل ، ليصل السعر إلى المستهلك بسعر ما بين  23 و24 جنيها، في حين  أن سعر الكتكوت تراوح  بين 5 و7 جنيهات، ووصل سعر كرتونة البيض في المزرعة سجل اليوم 30.5 جنيه، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.

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