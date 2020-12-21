أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 21-12-2020
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدواجن والبيض استقرار، اليوم الاثنين 21-12-2020،
ولاسيما بعد تراجعات محدودة سجلتها أمس.
وعرض
أصحاب المزارع سعر كيلو الدواجن البيضاء عند 19 جنيهًا مقابل ، ليصل السعر إلى
المستهلك بسعر ما بين 23 و24 جنيها، في
حين أن سعر الكتكوت تراوح بين 5 و7 جنيهات، ووصل سعر كرتونة البيض في
المزرعة سجل اليوم 30.5 جنيه، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.
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