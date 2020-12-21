أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 21-12-2020

سجلت أسعار الدواجن والبيض استقرار، اليوم الاثنين 21-12-2020، ولاسيما بعد تراجعات محدودة سجلتها أمس.

وعرض أصحاب المزارع سعر كيلو الدواجن البيضاء عند 19 جنيهًا مقابل ، ليصل السعر إلى المستهلك بسعر ما بين 23 و24 جنيها، في حين أن سعر الكتكوت تراوح بين 5 و7 جنيهات، ووصل سعر كرتونة البيض في المزرعة سجل اليوم 30.5 جنيه، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.