طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور عمرو المليجي، أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة، أن هناك مستقبلات لفيروس كورونا داخل الجسم ومن ضمنها الخصية.



وأشار "المليجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن خلايا الخصية عليها مستقبلات فيروس كورونا، ليقاطعه الإعلامي عمرو أديب، قائلا متفاجئا: "دقيقة واحدة.. إنت بتقولي أن الكورونا بتخش الخصية، أنا فاكر أن الفيروس فالجهاز التنفسي فقط".



وأوضح أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة، أن تحليل جثامين بعض المتوفيين بالكورونا ثبت وجود التهابات في الخصية، وأن هناك انخفاض في هرمون الذكورة للمصابين.



وأضاف أن هرمون الذكورة هام وضروري للرجل، حيث أنه هام للنواحي الجنسية والانجابية، منوها بأنه ليس معروفا مدة استمرار أعراض فقدان الرغبة الجنسية بعد التعافي، كاشفا أن هناك أبحاث علمية تشير أن من يصاب بفيروس كورونا بدرجة بسيطة لا يتأثرون بفقدان الرغبة الجنسية.



وعن مدى تأثر القدرة على الإنجاب لدى النساء المتعافيات من الإصابة بالكورونا، قال إنه ليس هناك أبحاث عن هذا الأمر، حيث كان التركيز على الرجال أكثر نظرا لوجود مستقبلات الفيروس بخلايا الخصية.

