طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عمرو المليجي، أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة، أن هناك مستقبلات لفيروس كورونا داخل الجسم ومن ضمنها الخصية.

وأشار "المليجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن خلايا الخصية عليها مستقبلات فيروس كورونا، ليقاطعه الإعلامي عمرو أديب، قائلا متفاجئا: "دقيقة واحدة.. إنت بتقولي أن الكورونا بتخش الخصية، أنا فاكر أن الفيروس فالجهاز التنفسي فقط".

وأوضح أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة، أن تحليل جثامين بعض المتوفيين بالكورونا ثبت وجود التهابات في الخصية، وأن هناك انخفاض في هرمون الذكورة للمصابين.

وأضاف أن هرمون الذكورة هام وضروري للرجل، حيث أنه هام للنواحي الجنسية والانجابية، منوها بأنه ليس معروفا مدة استمرار أعراض فقدان الرغبة الجنسية بعد التعافي، كاشفا أن هناك أبحاث علمية تشير أن من يصاب بفيروس كورونا بدرجة بسيطة لا يتأثرون بفقدان الرغبة الجنسية.

وعن مدى تأثر القدرة على الإنجاب لدى النساء المتعافيات من الإصابة بالكورونا، قال إنه ليس هناك أبحاث عن هذا الأمر، حيث كان التركيز على الرجال أكثر نظرا لوجود مستقبلات الفيروس بخلايا الخصية.

أخبار تهمك

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

منذ ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

صالح جمعه يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

منذ 35 دقيقة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

09:00 ص

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز