هؤلاء النجوم يقفون أمام ياسر جلال في مسلسل "ضل راجل"

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بدأ الفنان ياسر جلال أمس تصوير المشاهد الأولى له بمسلسله "ضل راجل"، مع فريق العمل، وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج أحمد صالح، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.



ويُشارك ياسر جلال في بطولة المسلسل :محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة.



ويأتي تعاون الفنانة اللنبانية نور مع الفنان بسبب النجاح الكبير الذى حققه الاثنان في مسلسل "رحيم"، الذى عرض في شهر رمضان عام 2018.



ويُعد المسلسل التعاون الثاني الذي يجمع بين ياسر جلال ومحمود عبد المغنى، بعد نجاحهم فى مسلسل "ظل الرئيس"، الذي عرض في شهر رمضان 2017.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر جلال الدرامية مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.







