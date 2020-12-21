الأرصاد: اليوم أول أيام فصل الشتاء رسميا.. والبدايات مبشرة (فيديو)

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قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين أول أيام فصل الشتاء.



وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن حالة الطقس اليوم مستقرة استكمالا للأيام الماضية، وبدايات الشتاء مبشرة حتى الآن، مشيرا إلى أن كثافة الشبورة المائية تزداد بالاقتراب من الطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية.



وحذر قائدي السيارات بالقيادة بهدوء خلال فترة الشبورة، مشيرا إلى وجود فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية.

ولفت إلى أن استقرار حالة الطقس مستمرة خلال أعياد الكريسماس يومي الأربعاء والخميس، مع وجود فرص للأمطار الخفيفة غير المؤثرة على السواحل الشمالية، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلا، نظرا لانخفاض درجات الحرارة إلى 12 درجة في بعض المناطق.

