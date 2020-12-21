زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، المنطقة الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وفقًا لمعهد رصد الزلازل الأورومتوسطي.

 

وبحسب معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال  في تمام الساعة (03:04:47) وعلى عمق 10 كيلومترات.

 

 وأشار المعهد، إلى أن الزلزال وقع على بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي، و41 كم غرب الوفرة.

 

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 28.85 شمالا، وخط طول 47.58 شرقا.

 

ولم ترد تقارير حتى الساعة من الكويت والسعودية عن أي أضرار جراء الزلزال.

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