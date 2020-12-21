إقالة وزير البيئة التونسي بسبب نفايات قادمة من إيطاليا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
هشام المشيني
هشام المشيني
وكالات
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أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الاثنين، إقالة وزير البيئة مصطفى العروي، إثر الكشف عن وصول شحنات من النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا بدون ترخيص.

 

وأصدرت الحكومة التونسية، بيانًا قالت فيه: "قرر رئيس الحكومة إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة".

 

وفي نوفمبر الماضي، قررت وزارة البيئة التونسية فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها.

 

وكان مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بشير يحيى، قال في تصريح سابق: "الجمارك في مدينة سوسة الساحلية ضبطت خلال يونيو ويوليو 282 حاوية نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية".

 

وأضاف يحيي: "قررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو لكنها لا تزال في ميناء سوسة".

 

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