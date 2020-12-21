سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين21-12-2020 بالبنوك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:50 ص
اليورو
اليورو
الفجر الاقتصادي
Advertisements

 

سجل سعر صر اليورو  مقابل الجنيه المصري ، استقرار اليوم الاثنين 21-12-2020 بالبنوك، حيث بلغ أعلى  سعر لشرائه نحو 19.12 جنيه للشراء، واقل سعر للبيع 18.75 جنيه للبيع.

 

وتستعر بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 21-12-2020 :

البنك المركزي:19.11 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

 بنك عودة : 19.04 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

بنك الأهلى اليوناني: 19.12 جنيه  للشراء و19.32 جنيه  للبيع.

 البنك المصري الخليجي: 19.12 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

بنك مصر ايران:19.11 جنيه للشراء و 19.30 جنيه للبيع.

 البنك الأهلى الكويتي: 19.04 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.03 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

بنك جريدي أكريكول: 19.1 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.

المصرف المتحد :19.05 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو مقاابل الجنيه سعر اليورو الان في مصر سعر اليورو الان سعر اليورو

أخبار تهمك

ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ أقل من ساعتين

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 16 ساعة

صالح جمعه يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

منذ 37 دقيقة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الجمعة 9-8-2019 بالبنوك

أسعار اليورو امام الجنيه اليوم الجمعة 10-8-2019 بالبنوك

أسعار الجنيه الاسترليني بالبنوك الاثنين 12-8-2019 ثاني ايام عيد الاضحي

أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الإضحى 12-8-2019 بالبنوك

أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14 -8-2019 بالبنوك

أسعار الجنيه الاسترليني بالبنوك اليوم الخميس 15-8-2019

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

09:00 ص

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز