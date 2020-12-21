روبي تنضم لقائمة أبطال فيلم فيلم "شلة ليبون" مع أحمد عز

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة روبي على المشاركة في فيلم "شلة ليبون"، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا، أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، غادة عادل، وهو من إخراج ساندرا نشأت.

ومن المقرر إنطلاق التصوير في نهاية شهر يناير المقبل، وذلك بعد
انتهاء أبطال العمل من تصوير جزء كبير من أعمالهم الرمضانية، التي ينشغلون بتصويرها حاليًا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرجة ساندرا نشأت فيلم "المصلحة"، وهو بطولة أحمد السقا، أحمد عز، حنان ترك، أحمد السعدني، صلاح عبدالله، محمد فراج وآخرين من تأليف وائل عبدالله.





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