وفاة طالب بأحد الأندية برأس غارب بسب سقوط عارضة رأس المرمى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث البحر الأحمر يفيد بتلقيه بلاغ من قسم شرطة رأس غارب يفيد بسقوط عارضة رأس المرمى بأحد الأندية برأس غارب على شاب يدعي أسامة طالب بمدرسة تمريض رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقله لمستشفى رأس غارب المركزى وتبين وفاته متأثرا بإصابته وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بتسليم الجثة لذويه لدفنها.

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