سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الإثنين 21-12-2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 21-12-2020 بالبنوك المصرية.

 

وتستعرض بوابة الفجر من خلال التقرير التالي سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين 21-12-2020 بالبنوك المصرية:

بنك عودة: 4.17 جنيه للشراء و4.2 جنيه للبيع.

البنك الأهلى اليوناني :4.15  جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 4.13 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتي : 4.11 جنيه للشراء  و4.19 جنيه للبيع.

بنك الأسكندرية : 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي :4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول بنك : 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان : 4.06 جنيه للشراء  و 4.19 جنيه للبيع.

 البنك العربي الإفريقي : 4.06 جنيه للشراء  و4.21 جنيه للبيع.

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