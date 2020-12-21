سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الإثنين 21-12-2020
حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 21-12-2020 بالبنوك المصرية.
وتستعرض بوابة الفجر من خلال التقرير التالي سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين 21-12-2020 بالبنوك المصرية:
بنك عودة: 4.17 جنيه للشراء و4.2 جنيه للبيع.
البنك الأهلى اليوناني :4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 4.13 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
البنك الأهلى الكويتي : 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
بنك الأسكندرية : 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي :4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول بنك : 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان : 4.06 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي : 4.06 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
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