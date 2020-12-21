أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21-12-2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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فتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الإثنين 21-12-2020 في اسواق الصاغة على استقرار، مع ترقب لتداولات الذهب في الأسواق العالمية.

 

 

أسعار الذهب اليوم الإثنين 21-12-2020:

 

 سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 822


أسعار الذهب العالمية تقفز:

وسجلت اسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين أرتفاعات قوية، مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الأمنه للاستثمار، بعد  أعلان بريطانيا ظهور سلالاة جديدة من فيروس كورونا اشد فتكا.

وصعد سعر الذهب العالمي بنسبة 1.18% ليصل إلى مستويات 19911.45 دولار للأوقية.

 

سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 705جنيهات.

 

وسعر الجرام عيار 24 نحو 939 جنيه.

 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6576 جنيهً

 

 

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