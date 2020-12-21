بعد 50 عاما من العطاء.. تربية الأزهر بنين بالقاهرة تحتفل باليوبيل الذهبي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تحت عنوان (خمسون عاما من العطاء) احتفلت كلية التربية بجامعة الأزهر بنين بالقاهرة باليوبيل الذهبي لها بحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور "محمود صديق" نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور "خالد عرفان" عميد الكلية ولفيف من الأستاذة والمدرسين والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية والعديد من الكليات الأخرى.

وفي كلمته أشاد "صديق" بكلية التربية ومساهمتها الفعالة في إثراء العملية التعليمية في المجال التربوي، مؤكدا على دور الأزهر الشريف ومساهمته الفعالة فى مختلف العلوم، مشيرا إلى أن الأزاهرة لهم دور كبير فى تطوير والنهوض بمختلف العلوم في شتى المجالات.

من جانبه قال "عرفان" إن الكلية تخرج فيها العديد من العلماء داخل مصر وخارجها، حملوا مشاعل التنوير، وأصبحوا منارات علمية بارزة، مضيفا أن الكلية تضم 14 شعبة دراسية في مرحلة الليسانس ما بين أدبية وعلمية ونوعية، إضافة إلى 10 أقسام علمية تربوية ونوعية، ويبلغ عدد طلاب الكلية في مرحلة الليسانس 14 ألف طالبٍ، إضافة إلى 7 آلاف طالبٍ في مرحلة الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- دكتوراه)، وتشرف الكلية على برنامج التأهيل التربوي من خلال 13 مركزًا يخدمون محافظات الجمهورية كافة، مؤكدا أن الكلية تسعى بشكل دائم لتطوير طرق التدريس، وأن الكلية تتعاون وتشترك بشكل مستمر مع مؤسسات داخلية وخارجية وتتجه للشراكة مع المدارس الدولية من أجل إثراء العلوم بها.

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