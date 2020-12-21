نجم برشلونة يقترب من العودة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
برشلونة
برشلونة
غدير أحمد
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شارك الفرنسي عثمان ديمبيلي فى المران الجماعي لفريق برشلونة، وذلك ما يعني اقترابه من التعافي تماما من استطالة في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن تعرض لها قبل أسبوعين.

وكما جرت العادة أجرى اللاعبون الأساسيون في مواجهة فالنسيا السبت بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني تدريبات تعافي، فيما تدرب البقية بشكل مكثف.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق مجددا مساء اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة بلد الوليد الثلاثاء في الجولة الـ15 من الليجا.

وعلى الجانب الآخر، قال كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة الإدارية المسؤولة عن إدارة الفريق الكاتالوني حتى انتخاب رئيس جديد إنه ليس لديه أدنى شك في أن رونالد كومان يقوم بعمل ممتاز.

وذلك على الرغم من الشكوك التي يمكن أن تثيرها النتائج التي حققها الفريق الكتالوني حتى الآن، إلا أن الإدارة تمنحه الدعم وفقًا لما جاء في التصريحات.

مع رونالد كومان حقق نادي برشلونة الذي حقق البداية الأسوأ في تاريخه الحديث وعلى الرغم من ذلك فإنه مستمر في منصبه ولا يبدو أن هناك نية لإقالته قبل نهاية الموسم الحالي على الأقل.

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