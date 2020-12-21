موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
توتنهام
توتنهام
عبد القادر عرابي
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تعرض توتنهام لخسارته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما سقط بهدفين دون رد أمام ضيفه ليستر سيتي، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفي ليستر بواسطة جيمي فاردي من ركلة جزاء، وتوبي ألديرفيلرد مدافع توتنهام ضد مرماه.

وتراجع توتنهام بذلك للمركز الخامس برصيد 25 نقطة، فيما تقدم ليستر للمركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وسوف يواجه توتنهام نظيره وولفرهامبتون واندررز في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد 27 نوفمبر.

ويواجه السبيرز قبل ذلك، فريق ستوك سيتي في ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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