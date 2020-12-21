الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا





يسعى نادي الزمالك للتعاقد مع والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل اقتراب مصطفى محمد مهاجم الأبيض من الرحيل لرغبته في ذلك.





وأوضح الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولو الزمالك، قرروا عرض ثنائي من الفريق الأبيض لرحيل أحدهما إلى الجونة، نظير التعاقد مع بواليا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأشار فاروق إلى أن الزمالك سيقوم بعرض خدمات مصطفي فتحي أو عمر السعيد، بالإضافة إلى مقابل مادي من أجل خطف اللاعب من أنياب الأهلي الذي يسعى هو الآخر للتعاقد معه قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية المقرر لها في شهر فبراير المقبل.



