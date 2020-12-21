ترتيب هدافي الدوري الإسباني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
ميسي
ميسي
محمد سامي
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يحتدم الصراع بين لاعبي الدوري الاسباني هذا الموسم، علي صدارة ترتيب هدافي الليجا، بعد انتهاء الجولة 14.

ويتصدر قائمة هدافي الليجا، مهاجم فياريال جيرارد مورينو، برصيد 8 أهداف، سجل نصفهم من ركلات جزاء، بجانب صناعته هدف واحد فقط.

ويأتي في المرتبة الثانية إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو برصيد 7 أهداف، منهم هدفان من ركلة جزاء، وصنع 5 آخرين، وبنفس رصيده ميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد، ولكن سجل 5 منهم من ركلات جزاء، وصنع هدفين، وبنفس الرصيد أيضًا لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، وصنع هدف واحد فقط.

وفي المرتبة الخامسة ليونيل ميسي نجم برشلونة برصيد 6 أهداف، منهم ركلتان جزاء، وبنفس الرصيد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بجانب صناعته إلي 3 أهداف آخرين.

ويأتي من المركز السابع حتي التاسع كلًا من: جواو فيلكس صانع ألعاب أتليتكو مدريد برصيد 5 أهداف، وبنفس الرصيد، باكو ألكاسير مهاجم فياريال، وكارلوس سولير مهاجم فالنسيا، بينما في المركز العاشر أنسو فاتي جناح برشلونة برصيد أربع أهداف.

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