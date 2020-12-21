ترتيب هدافي الدوري الإسباني

يحتدم الصراع بين لاعبي الدوري الاسباني هذا الموسم، علي صدارة ترتيب هدافي الليجا، بعد انتهاء الجولة 14.





ويتصدر قائمة هدافي الليجا، مهاجم فياريال جيرارد مورينو، برصيد 8 أهداف، سجل نصفهم من ركلات جزاء، بجانب صناعته هدف واحد فقط.





ويأتي في المرتبة الثانية إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو برصيد 7 أهداف، منهم هدفان من ركلة جزاء، وصنع 5 آخرين، وبنفس رصيده ميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد، ولكن سجل 5 منهم من ركلات جزاء، وصنع هدفين، وبنفس الرصيد أيضًا لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، وصنع هدف واحد فقط.





وفي المرتبة الخامسة ليونيل ميسي نجم برشلونة برصيد 6 أهداف، منهم ركلتان جزاء، وبنفس الرصيد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بجانب صناعته إلي 3 أهداف آخرين.





ويأتي من المركز السابع حتي التاسع كلًا من: جواو فيلكس صانع ألعاب أتليتكو مدريد برصيد 5 أهداف، وبنفس الرصيد، باكو ألكاسير مهاجم فياريال، وكارلوس سولير مهاجم فالنسيا، بينما في المركز العاشر أنسو فاتي جناح برشلونة برصيد أربع أهداف.



