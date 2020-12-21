مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
حسام مجدي
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أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن عودة رزاق سيسيه نجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري غير مطروحة في الوقت الحالي.
وقال قاسم خلال حواره ببرنامج الماتش: "غير مطروح فكرة عودة رزاق سيسيه للزمالك، باتشيكو كان يتمنى عدم تجديد إعارة رزاق سيسيه لكن اللاعب عقده لا يوجد به بند يجعله يعود للزمالك في الانتقالات الشتوية".
وأكمل: "من الصعب أن يستغنى الاتحاد عن رزاق ويتعاقد مع لاعب بدلا منه من الزمالك".
واختتم: "التأكيد اللاعب سيحتاج وقت لكي ينسجم مع الفريق بعكس رزاق الذي أصبح من نجوم الاتحاد".
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