مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
حسام مجدي
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أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن عودة رزاق سيسيه نجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري غير مطروحة في الوقت الحالي.

وقال قاسم خلال حواره ببرنامج الماتش: "غير مطروح فكرة عودة رزاق سيسيه للزمالك، باتشيكو كان يتمنى عدم تجديد إعارة رزاق سيسيه لكن اللاعب عقده لا يوجد به بند يجعله يعود للزمالك في الانتقالات الشتوية".

وأكمل: "من الصعب أن يستغنى الاتحاد عن رزاق ويتعاقد مع لاعب بدلا منه من الزمالك".

واختتم: "التأكيد اللاعب سيحتاج وقت لكي ينسجم مع الفريق بعكس رزاق الذي أصبح من نجوم الاتحاد".

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