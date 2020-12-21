مفاجأة.. حقيقة عودة رزاق سيسيه للزمالك





أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن عودة رزاق سيسيه نجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري غير مطروحة في الوقت الحالي.





وقال قاسم خلال حواره ببرنامج الماتش: "غير مطروح فكرة عودة رزاق سيسيه للزمالك، باتشيكو كان يتمنى عدم تجديد إعارة رزاق سيسيه لكن اللاعب عقده لا يوجد به بند يجعله يعود للزمالك في الانتقالات الشتوية".





وأكمل: "من الصعب أن يستغنى الاتحاد عن رزاق ويتعاقد مع لاعب بدلا منه من الزمالك".





واختتم: "التأكيد اللاعب سيحتاج وقت لكي ينسجم مع الفريق بعكس رزاق الذي أصبح من نجوم الاتحاد".



