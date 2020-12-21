أشرف قاسم يعلق على احتمالية رحيل مصطفى محمد عن الزمالك





تمسك أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، بوجود مصطفى محمد مع الفريق الابيض خلال تلك الفترة.





وقال قاسم عبر برنامج الماتش: "مصطفى محمد يملك طموح كبير ويرى دائما محمد صلاح امام عينيه.





وأردف: ولكن الزمالك لابد ان نوفر بديلا اولا قبل الاستغناء عنه لعدم الوقوع في ازمة بالمنطقة الهجومية، قرار رحيل مصطفى صعب، فهو من افضل المهاجمين في مصر ، فلابد ان يكون القرار هاديء ومدروس.





وكشف: "مش حابب" مصطفى محمد يرحل هذا الموسم، ما زال امامه اولمبياد وفرصة كبيرة له ان يراه العالم اجمع.





وأتم قاسم تصريحاته قائلا: سنجلس مع مصطفى اليومين المقبلين وسوف نصل معه لحل يرضي جميع الأطراف.



