أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 21-12-2020

سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الاثنين، استقرارا بعد تراجعات قوية حققتها في تعاملات الأمس الأحد بلغت نحو 4 قروش.

وافتتحت أسعار "الدولار" أمام الجنيه اليوم الاثنين 21-12-2020 على سعر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وكانت اسعار الدولار الامريكي سجلت انخفاضات بقيمة 4 قروش؛ لتدخل العملة الأمريكية في سلسلة هبوط بدأت منذ الأسبوع الماضي بعد ارتفاعات قوية وصلت بسعره إلى مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم الاثنين بباقي البنوك :

وأفتتحت اسعار الدولار تعاملاتها اليوم الاثنين 21-12-2020، على سعر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع بالبنك العربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنك عودة15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى اليوناني 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار إلى مستوي 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنوك مصر إيران والتعمير والإسكان والبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول.