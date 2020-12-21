نقابة الأطباء البيطريين تبحث سبل التعاون مع مركز البحوث الزراعية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:24 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements



اجتمع وفد من النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك لبحث سبل التعاون بين النقابة العامة والمراكز البحثية المتعددة التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وقد أبدى رئيس مركز البحوث ترحيبه بكافه سبل التعاون، وتقديم جميع التسهيلات التى من شأنها تقديم خدمات متميزة للأطباء البيطريين، لزيادة قدراتهم المهنية والفنية، مما ينعكس بدوره على الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وضم وفد النقابة العامة للأطباء البيطريين، كل من: الدكتور محمد القرش وكيل المجلس، الدكتور أشرف قاسم مقرر اللجنة العلمية، رئيس المركز العلمى، الدكتور محمود عفيفي عضو اللجنة العلمية، والدكتور محمد عفيفي سيف مقرر لجنة التكنولوجيا.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 5 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

كندا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

07:28 ص

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز