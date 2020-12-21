القصبي يشيد بمسلسل على "نتفليكس" يتحدث عن الشطرنج









عبر الفنان السعودي ناصر القصبي، عن إعجابه الشديد بمسلسل تلفزيوني يعرض على شبكة "نيتفلكس" الأمريكية.





وأكد القصبي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن العظمة في مسلسل "The Queen’s Gambit" هو أن لا يحتوي على حكاية تقليدية أو سرد روائي، وإنما يركز فقط على لعبة الشطرنج.





وقال: "المخرج الرائع ومؤلف العمل سكوت فرانك حقق المستحيل في جعل هذا الموضوع الصعب دراميا والرفيع محل تشويق بأدواته الفنيه الساحره بدون تكلف".





ولفت ناصر القصبي إلى أن "The Queen’s Gambit" مسلسل "كسر الدنيا"، بحسب تعبيره، في إشارة منه إلى تحقيقه نجاحا ساحقا.".



