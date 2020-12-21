ليس إيرلينج هالاند.. لابورتا يحدد أولى صفقاته مع برشلونة





استقر خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة على أولى الصفقات التي يرغب بضمها إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني في الميركاتو الشتوي المقبل.





لابورتا يستهدف ضم هيكتور بيليرين





ومن المقرر أن تُقام انتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني مساء يوم 24 يناير المقبل، حيث أعلن خوان لابورتا ترشحه بشكل رسمي على منصب الرئيس.





من جانبه ذكرت صحيفة " ميرور " البريطانية، أن لابورتا عقد النية في حال نجاحه بحسم أولى صفقات الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل.









وأوضحت الصحيفة أن خوان لابورتا يرغب في تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع هيكتور بيليرين لاعب آرسنال الإنجليزي.





وأتمت الصحيفة أن هيكتور بيليرين هوا واحد من أهداف لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة، إذا أعيد إنتخابه رئيسا للبارسا، حيث كان رئيساً للنادي فترة مابين 2003-2010.



