ممثلة شهيرة تعود إلى الشاشة من جديد بعد غياب سنوات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:24 ص
بوابة الفجر
وكالات
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عادت الممثلة سامية الجزائري لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب سنوات طويلة عن الشاشات، وتصدرت الجزائري الكوميديا في الدراما السورية، حيث رسمت البسمة على وجوه الكبير والصغير.

بعد غياب دام سنوات، تعود سامية الجزائري للتمثيل من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "الكندوش"، ويشاركها البطولة فيه كل من سلاف فواخرجي وشكران مرتجى وأيمن رضا وكندا حنا.

وأحدث ظهور لسامية الجزائري كان من خلال صور نشرها أيمن رضا وشكران مرتجى من كواليس تصوير مسلسل "الكندوش".

وشاركت سلاف فواخرجي جمهورها على السوشيال ميديا صورة جمعتها بسامية الجزائري، وأرفقتها بتعليق مؤثر إذ كتبت للفنانة القديرة: "نورتي التصوير وبتخلقي فرح وضحك وين ما كنتِ، وروحك الجميلة بعدها متل ما هي وأحلى كمان.. الله يحميكِ ويخليلنا ياكِ".

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