بكري سليم: مصر المقاصة سعى للعودة لإفريقيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:13 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة على رغبة الفريق الفيومي في العودة مرة اخرى للمشاركات الافريقية.

وقال سليم خلال حواره ببرنامج الماتش: المقاصة استحق ركلة جزاء أمام الأهلي، الأحمر سجل هدفا أمامنا مشكوك في صحته لوجود تسلل .

وأكد: حسين الشحات عنده امكانيات اكبر من ذلك، كنت اراه محمد بركات الصغير لكن هذه مشكلة النجوم لو يضع في تفكيره انه نمبر وان سيكون أفضل.

وأتم بكري سليم حديثه قائلا: المقاصة لديه الطموح لدخول المربع الذهبي في الدوري والعودة للمشاركة في بطولات إفريقيا.

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