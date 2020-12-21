بكري سليم: مصر المقاصة سعى للعودة لإفريقيا





أكد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة على رغبة الفريق الفيومي في العودة مرة اخرى للمشاركات الافريقية.





وقال سليم خلال حواره ببرنامج الماتش: المقاصة استحق ركلة جزاء أمام الأهلي، الأحمر سجل هدفا أمامنا مشكوك في صحته لوجود تسلل .





وأكد: حسين الشحات عنده امكانيات اكبر من ذلك، كنت اراه محمد بركات الصغير لكن هذه مشكلة النجوم لو يضع في تفكيره انه نمبر وان سيكون أفضل.



