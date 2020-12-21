نائب محافظ الجيزة يتفقد حميات أمبابة ومستشفى الوراق المركزي

تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة، وأشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة وأسامة السقعان رئيس حي الوراق، مستشفى حميات أمبابه ومستشفى الوراق المركزي لمتابعو انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.





كما تفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف العزل والرعاية المركزة وقسم التحاليل للأطمئنان على المرضى.





ووجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهه فيروس كورونا في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.





وأعرب، عن شكره وتقديره للاطقم الطبية لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.