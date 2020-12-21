مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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رفض مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك حسب ما أوضح الإعلامي محمد فاروق، حيث أكد أن مروان محسن، طالب الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بعدم الدفع به خلال المباريات الاخيرة للفريق الأحمر.

وأشار فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إلى أن مهاجم الأهلي يعاني من الكثير من الضغوطات خلال الفترة الاخيرة، ولديه شعور بأنه غير قادر على المشاركة مع الفريق، لذلك طلب من الجهاز الفني عدم المشاركة مع القلعة الحمراء.

وشدد فاروق على أهمية عقد جلسة مع مروان محسن من أجل رفع الضغط من على عاتقه، بسبب الانتقادات التى يتعرض لها، نظير هبوط مستواه مؤخرًا.

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