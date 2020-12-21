موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:26 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فريق إيفرتون يوم الأربعاء المقبل 23 ديسمبر ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للاعبين المحترفين.

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره إيفرتون يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك.

بينما ستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره إيفرتون يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد ملعق المباراة بعد.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد كان قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب نظيره فريق برايتون عقب الفوز عليه بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر.

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