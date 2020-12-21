موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements



تعرض توتنهام لخسارته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما سقط بهدفين دون رد أمام ضيفه ليستر سيتي، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


جاء هدفي ليستر بواسطة جيمي فاردي من ركلة جزاء، وتوبي ألديرفيلرد مدافع توتنهام ضد مرماه.

وتراجع توتنهام بذلك للمركز الخامس برصيد 25 نقطة، فيما تقدم ليستر للمركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وسوف يواجه توتنهام نظيره وولفرهامبتون واندررز في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد 27 نوفمبر.


ويواجه السبيرز قبل ذلك، فريق ستوك سيتي في ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.


أخبار تهمك

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"بقت كوم تراب".. حريق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 6 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

كندا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز