نجل الراحل محمد رضا: "والدي كان ابن بلد"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
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قال أحمد نجل الفنان الراحل محمد رضا، بمناسبة ذكرة ميلاد والده إن الراحل كان يتميز بروح ابن البلد.

وتابع نجل الراحل محمد رضا، خلال لقائه فى برنامج من مصر المذاع على قناة "cbc"، أنه بعد تميز والده بدور المعلم كان له ترزى مخصوص يقوم بتفصيل ملابسه.
 
وأشار إلى أن تلك الملابس اضافة إلى رابطات العنق الغريبة التى كان يرتديها كانت خاصة به.

وتابع نجل الراحل محمد رضا أن والده كانت تجمعه علاقة صداقة قوية جدا بالكاتب محمود السعدني، والذى كتب له عددا كبيرا من الاعمال.

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