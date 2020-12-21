الأوبرا تتزين استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد





استعدت دار الأوبرا المصرية، لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، حيث تزينت حديقة الأوبرا والبهو الرئيسي لها بالعديد من مظاهر عيد الميلاد، وهذا بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى المسرح الكبير.





وعلى نحو اخر تحتفل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر باليوم العالمى للغة العربية وذلك فى امسية لصالون الاوبرا الثقافى تقام في السابعة مساء الاربعاء 23 ديسمبر علي المسرح الصغير.



