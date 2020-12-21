رضا عبد العال: ما حدث لمنتخب الشباب نتيجة للتخبط الإداري









كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عن أسباب ما حدث للمنتخب المصري للشباب، في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.





وهاجم عبدالعال، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة السابقة، برئاسة عمرو الجنايني، حيث حملها ما حدث للمنتخب.





وأكد عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten ''، أن الأزمة التي حدثت للمنتخب المصري للشباب في تونس، جاء نتيجة للتخبط الإداري الذي أحدثته اللجنة الخماسية.



