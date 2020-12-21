رضا عبد العال: ما حدث لمنتخب الشباب نتيجة للتخبط الإداري

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عن أسباب ما حدث للمنتخب المصري للشباب، في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وهاجم عبدالعال، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة السابقة، برئاسة عمرو الجنايني، حيث حملها ما حدث للمنتخب.

وأكد عبد العال  في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten ''، أن الأزمة التي حدثت للمنتخب المصري للشباب في تونس، جاء نتيجة للتخبط الإداري الذي أحدثته اللجنة الخماسية.

وأشار إلى أن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب المصري للشباب السابق، لا يتحمل مسئولية ما حدث في تونس، وأن عبد الستار صبري، هو الأنسب لخلافته.

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